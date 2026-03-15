Enna | Comito guida il centrodestra l’unità si consolida

Il 15 marzo 2026, nel centro della provincia di Enna, il centrodestra ha ufficializzato la candidatura unitaria, segnando un passo importante in vista delle prossime elezioni. La decisione è stata presa da rappresentanti di diverse forze politiche della coalizione, che hanno deciso di presentarsi uniti sotto la guida di Comito. La scelta mira a rafforzare la presenza politica nella regione.

Il 15 marzo 2026, nel cuore della provincia di Enna, il Centrodestra ha formalizzato la sua unità dietro una candidatura precisa. Francesco Comito, attualmente vicesindaco ed esponente del Movimento Popolare Autonomo (Mpa-Grande Sicilia), è emerso come il nome scelto per guidare la coalizione verso le elezioni amministrative previste per maggio. Questa decisione segna un punto di svolta nella dinamica politica locale, dove l’unità appare necessaria ma non ancora totale. Mentre alcuni gruppi hanno già aderito al progetto, altre correnti mantengono posizioni di attesa, creando uno scenario di negoziazione continua. La scelta di Comito rappresenta un tentativo di consolidare le forze di destra e centrodestra in una lista unica, superando le frammentazioni che hanno caratterizzato gli ultimi anni di vita politica ennese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Enna: Comito guida il centrodestra, l’unità si consolida Articoli correlati Colianni sottolinea unità lista al centrodestra enna: “Nessuna fuga in avanti**Francesco Colianni, assessore regionale al Centrodestra a Enna, invita a una candidatura unitaria: “Nessuna fuga in avanti”** A Enna, in Sicilia,... Elezioni Arezzo: Ceccarelli chiede unità, il centrodestra si stringeLa corsa al Palazzo Pretorio si fa serrata: il centrodestra stringe i ranghi mentre Vincenzo Ceccarelli lancia un appello all'unità della sinistra. Contenuti utili per approfondire Enna Comito guida il centrodestra... Elezioni a Enna: Comito è il nome del Centrodestra, i lantieriani prendono tempoÈ il vicesindaco di Enna, Francesco Comito, esponente del Mpa-Grande Sicilia, il nome partorito dal tavolo del Centrodestra, comprendente i civici ed i fedelissimi del sindaco Dipietro. vivienna.it Enna si organizza: nasce il Comitato per riaprire il museo Alessi, chiuso da 20 anniIl Teatro Neglia di Enna era gremito, la sera del 13 marzo, nonostante la concomitanza di più eventi in città. Un dettaglio non trascurabile: quando una platea si riempie controvento, significa che qu ... vivienna.it