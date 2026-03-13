In Assemblea capitolina, Noi moderati e Forza Italia si preparano a votare a favore della delibera sul Piano di fattibilità tecnica ed economica per lo stadio della As Roma, che si trova nell’area dell’ex Sdo di Pietralata. La discussione si svolge nell’Aula Giulio Cesare, mentre la decisione è attesa in merito a questa proposta.

È atteso il voto favorevole da parte di Noi moderati e di Forza Italia in Assemblea capitolina riguardo alla delibera sul Piano di fattibilità tecnica ed economica per lo stadio della As Roma, situato nell’area dell’ex Sdo di Pietralata, attualmente in discussione nell’Aula Giulio Cesare. Richieste per la viabilità e mobilità. “Abbiamo presentato un ordine del giorno in cui chiediamo di tutelare la viabilità e la mobilità diretta all’ospedale Sandro Pertini attraverso una corsia preferenziale. Riteniamo che tale richiesta possa essere approvata, e quindi contiamo di esprimere un voto favorevole al progetto, che comporterà un miliardo di investimenti e la creazione di posti di lavoro”, ha spiegato il consigliere di Noi moderati, Marco Di Stefano, a margine dei lavori in Assemblea capitolina. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Stadio Roma: Noi moderati e Forza Italia votano a favore su Pfte in Campidoglio

