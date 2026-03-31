A Enna, la candidatura di Paolo Gargaglione a sindaco è stata ufficialmente confermata. La notizia è stata comunicata tramite una nota di Dario Cardaci, portavoce del movimento Enna Futura. Si prevede che nel corso della campagna elettorale si rafforzeranno alleanze con i partiti di Fratelli d’Italia e Movimento per l’Autonomia.

Nel elettorale di Enna, la candidatura di Paolo Gargaglione a sindaco è stata ufficialmente confermata attraverso una nota rilasciata da Dario Cardaci, portavoce del movimento Enna Futura. Questo annuncio segna l’esito di un percorso partecipato che ha coinvolto cittadini, professionisti e consiglieri comunali, portando alla scelta condivisa di sostenere Gargaglione, attuale presidente del Consiglio Comunale. La posizione politica di questa candidatura si presenta già sostenuta dagli amici di Forza Italia, con riferimenti specifici agli onorevoli Luisa Lantieri e Marco Falcone, ma rimane aperta al contributo di altre forze politiche e civiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Enna: Gargaglione confermato, alleanze con FdI e Mpa in vista

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