Amministrative | Mpa Fi e Fdi senza se e senza ma hanno il candidato sindaco | è Lillo Sodano

Lillo Sodano sarà il candidato sindaco scelto da Mpa, Fi e Fdi per le prossime amministrative. La decisione è stata presa senza esitazioni, anche se Lega e Nuova Dc non entreranno nella coalizione. Le tre forze hanno confermato ufficialmente il loro sostegno e hanno avviato i preparativi per la campagna elettorale. Sodano si presenta come il volto unito del centrodestra locale, pronto a competere alle urne. La candidatura è stata comunicata durante una riunione nel centro della città.

L'ex assessore regionale Roberto Di Mauro: "Lega e Nuova Dc devono ancora dimostrare perché non accettano l'uomo scelto dalla maggioranza. Ma è una decisione loro. Per noi il discorso è chiuso" "L'accordo per il candidato sindaco di Centrodestra c'è. Non importa se Lega e Nuova Dc non faranno parte della coalizione. Mpa, Forza Italia e Fratelli d'Italia voteranno compatti Calogero "Lillo" Sodano". E' questa, in estrema sintesi, la dichiarazione del leader provinciale degli autonomisti Roberto Di Mauro. Lo stesso deputato regionale, ex assessore con delega all'Energia e Servizi di pubblica utilità della Giunta Schifani, aggiunge che non ci saranno ulteriori "tavoli" per prendere nuove decisioni.

