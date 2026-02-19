Il centrodestra in Sicilia naviga a vista Mpa boccia l’apertura all’Udc

Il centrodestra siciliano affronta una crisi dopo che il Mpa ha dichiarato di no all’ingresso dell’Udc. La decisione nasce dalle tensioni tra le forze alleate, che non trovano un accordo su come procedere. Questa mattina, Marcello Caruso di Forza Italia ha chiesto chiarimenti ai partner sulla possibilità di coinvolgere anche l’Udc nel prossimo incontro di maggioranza, previsto per venerdì a Catania. La discussione si concentra sulle alleanze future e sul peso delle diverse sigle nel governo regionale. La riunione resta in bilico, mentre i partiti cercano un’intesa.

Di buon mattino il coordinatore di Forza Italia, Marcello Caruso, ha chiesto agli altri alleati se al vertice di maggioranza che si terrà venerdì a Catania può partecipare anche l'Udc. E in pochi minuti è arrivato il no, secco, dell'Mpa-Grande Sud. Termometro delle tante micce accese nella maggioranza, molte delle quali esplose durante il voto sulla riforma degli enti locali. L'Mpa è apertamente accusato di essere sempre a ranghi completi fra i franchi tiratori che votano contro il centrodestra: Caruso lo aveva rinfacciato a Fabio Mancuso, segretario autonomista, in un vertice andato in scena qualche giorno prima del voto all'Ars.