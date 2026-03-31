Elettra Lamborghini scoppia in lacrime in diretta | La mia cavalla mi ha salvato la vita ma dopo arriva l’attacco che spiazza tutti

Durante la seconda puntata di Canzonissima trasmessa su Rai 1, un momento di forte emozione ha coinvolto una nota cantante, che ha pianto in diretta affermando che la sua cavalla le aveva salvato la vita. Successivamente, tuttavia, si è verificato un attacco che ha lasciato senza parole il pubblico presente e gli spettatori a casa.