Elettra Lamborghini scoppia in lacrime in diretta | La mia cavalla mi ha salvato la vita ma dopo arriva l’attacco che spiazza tutti
Durante la seconda puntata di Canzonissima trasmessa su Rai 1, un momento di forte emozione ha coinvolto una nota cantante, che ha pianto in diretta affermando che la sua cavalla le aveva salvato la vita. Successivamente, tuttavia, si è verificato un attacco che ha lasciato senza parole il pubblico presente e gli spettatori a casa.
Un momento di forte emozione si è trasformato in uno scontro inaspettato durante la seconda puntata di Canzonissima andata in onda su Rai 1. La cantante Elettra Lamborghini si è commossa in diretta raccontando il legame profondo con la sua cavalla Lolita, scomparsa dopo un intervento chirurgico. La performance, pensata come una dedica personale, ha portato l’artista alle lacrime davanti al pubblico. Subito dopo, però, un commento della giurata Simona Izzo ha fatto esplodere la tensione in studio, con la replica della cantante, dura e immediata, che ha spiazzato tutti. Durante la puntata del programma, ai concorrenti era stato chiesto di interpretare una cover dedicata a qualcuno di speciale. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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“Ma chi se ne frega di Ulisse, ma vaffan****. Qui stiamo parlando della mia cavalla morta e tu mi parli di Ulisse…”: Elettra Lamborghini sbotta con Simona IzzoLa seconda puntata di Canzonissima, andata in onda il 28 marzo su Rai 1, prevedeva un tema preciso: dedicare una cover a qualcuno di speciale.