Elettra Lamborghini annuncia di partecipare a Canzonissima e di essere pronta per un tour, dopo aver appena concluso la sua esperienza a Sanremo. La cantante ha anche condiviso di aver cantato per la sua cavalla Lolita, che le ha salvato la vita, e di aver collaborato con Gabriele Corsi durante l’Eurovision, trasformando alcuni incontri in un vero e proprio tour.

Condurrà l’Eurovision per Rai 1. Se lo aspettava? «Mi era arrivata voce, ma non mi aspettavo che fosse confermata. Sono un po’ spiazzata e contentissima. L'Eurovision è uno spettacolo incredibile: l’ho vissuto qualche anno fa. Ora devo prepararmi al meglio». Le piace l’idea di una nuova Canzonissima? «Sì, è un modo per celebrare la musica italiana. Mi racconterò attraverso le canzoni e il pubblico mi vedrà sotto una luce diversa». Nella prima serata porterà un brano del cuore. Quale ha scelto? «Bella vera degli 883. È una canzone legata a mia mamma, me la faceva sempre ascoltare in macchina, e poi quando era incinta metteva sempre i brani degli 883. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Elettra Lamborghini: «All’Eurovision con Gabriele Corsi, i “festini bilaterali” diventano un tour e a Canzonissima canto per la mia cavalla Lolita che mi ha salvato la vita»

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