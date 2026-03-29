Elettra Lamborghini sbotta in diretta | Parlavo della mia cavalla morta

Durante la seconda puntata di Canzonissima, Elettra Lamborghini ha avuto uno scontro in diretta con Simona Izzo. Dopo un’esibizione molto emotiva, la cantante ha interrotto il dibattito per precisare che stava parlando della sua cavalla morta, suscitando reazioni tra il pubblico e i presenti in studio. La discussione si è poi accesa con battute e scambi di opinioni tra le due protagoniste.

Momento di forte tensione durante la seconda puntata di Canzonissima. Protagonista assoluta Elettra Lamborghini, che dopo un’esibizione carica di emozione ha avuto un acceso confronto in diretta con Simona Izzo. La dedica alla cavalla Lolita che commuove lo studio. La cantante ha scelto di portare sul palco Alta Marea di Antonello Venditti, dedicandola alla sua cavalla Lolita, scomparsa sei anni fa. Un racconto intimo, che ha subito toccato il pubblico. Elettra ha spiegato quanto quell’animale abbia rappresentato per lei un punto di riferimento fondamentale fin da bambina. Aveva solo dieci anni quando le è stata regalata e da quel momento non si sono più separate. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Elettra Lamborghini sbotta in diretta: “Parlavo della mia cavalla morta” Articoli correlati Leggi anche: Elettra Lamborghini: «All’Eurovision con Gabriele Corsi, i “festini bilaterali” diventano un tour e a Canzonissima canto per la mia cavalla Lolita che mi ha salvato la vita» Canzonissima, Elettra Lamborghini si emoziona e sbotta in diretta: momento acceso in studioElettra Lamborghini, emozione e tensione in diretta a Canzonissima Una performance carica di significato, seguita da un momento di forte tensione. Elettra Lamborghini a bordo della sua Lamborghini Urus Contenuti utili per approfondire Elettra Lamborghini Discussioni sull' argomento Eurovision 2026, Elettra Lamborghini più Il Volo: sarà uno show della musica italiana (oltre Sal Da Vinci); Canzonissima, Elettra Lamborghini sbotta con Milly Carlucci: Ma quante pubblicità ci sono?. Poi il racconto dell'ennesima notte insonne; Canzonissima: Elettra Lamborghini si commuove per la sua Lolita, poi sbotta: Ma vaffanc*lo a Ulisse!; Canzonissima, pagelle: Elettra Lamborghini commuove (8), Gino Paoli meritava di più (5). #ElettraLamborghini si arrabbia con #SimonaIzzo a #Canzonissima I cantanti di Canzonissima ieri sera hanno cantato una canzone che gli ricordava o che volevano dedicare a qualcuno che nella loro vita non c'era più. La Lamborghini ha deciso di cantare Al - facebook.com facebook Un’Elettra che non avete mai visto prima! No ragazzi, dovete assolutamente vedere questa esibizione di Elettra Lamborghini che dedica “Alta marea” alla sua cavalla Lolita. Bravissima, emozionante e commovente #Canzonissima #ElettraLamborghini x.com