Durante la seconda puntata di Canzonissima trasmessa il 28 marzo su Rai 1, il focus era su una cover dedicata a una persona importante. Tuttavia, in un momento di confronto tra due partecipanti, una di esse ha interrotto bruscamente la conversazione, pronunciando un’espressione colorita e cambiando argomento. La discussione si è concentrata su un episodio di reazione emotiva tra i protagonisti.

La seconda puntata di Canzonissima, andata in onda il 28 marzo su Rai 1, prevedeva un tema preciso: dedicare una cover a qualcuno di speciale. Elettra Lamborghini ha scelto Alta marea di Antonello Venditti, portando sul palco un ricordo molto personale, quello della sua cavalla Lolita. “Per me è stata un vero amore. Avevo dieci anni quando me l’hanno regalata. Lei mi ha salvato la vita”, ha raccontato la cantante, visibilmente emozionata. Un racconto intimo, che si è chiuso con la voce rotta: “ Non torno più a Bologna da quando lei non c’è più. Mentre ne parlo mi viene da piangere”. Il commento di Simona Izzo fa arrabbiare Lamborghini. Il clima in studio, però, cambia subito dopo l’esibizione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ma chi se ne frega di Ulisse, ma vaffan****. Qui stiamo parlando della mia cavalla morta e tu mi parli di Ulisse…”: Elettra Lamborghini sbotta con Simona Izzo

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Elettra Lamborghini. . Tu sei dentro di me... come l alta marea per te con tutto il mio cuore....ovunque tu sia Amore mio..... - facebook.com facebook