Un sito brasiliano afferma che Kimi Antonelli sarebbe la reincarnazione di Ayrton Senna, citando il paragone tra i due e condividendo immagini dal profilo del pilota brasiliano. La discussione si concentra sulla somiglianza tra Antonelli e Senna, senza entrare in ulteriori analisi o interpretazioni. La notizia si diffonde tra gli appassionati di motorsport e sui social media brasiliani.

C'è un sito brasiliano che parla apertamente di reencarnação. Vedono in Kimi la reincarnazione di Ayrton (foto dal profilo Senna.Go). Andiamoci piano, anche se i punti di contatto e la somiglianza fisica ci sono davvero, pur con una differenza enorme: al posto dello sguardo malinconico di Senna adesso c'è quello luminoso di Antonelli. Senna trasmetteva saudade, Antonelli trasmette gioia. Lo fanno con la stessa profondità dello sguardo, è vero, ma anche a 20 anni Senna non era così sereno, dava sempre l'impressione di portarsi sulle spalle le contraddizioni del suo Brasile. Quando Kimi è venuto al mondo, Senna se ne era già andato da tempo e suo padre Marco era tifoso di Villeneuve. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - E per i brasiliani Antonelli è persino la "reincarnazione" di Senna

Articoli correlati

Leggi anche: Kimi Antonelli ricorda Ayrton Senna: “Fonte di ispirazione”

Leggi anche: Antonelli alla festa di Senna": "Il mio mito. Mi è piaciuta prima di tutto la persona"

Kimi Antonelli nel segno di Ayrton Senna, poi la festa da rockstar: "Sogno avverato, ora sono più consapevole"C’è un filo invisibile che lega Bologna a San Paolo del Brasile, il simulatore di Brackley all’asfalto bagnato di Donington.