Kimi Antonelli nel segno di Ayrton Senna poi la festa da rockstar | Sogno avverato ora sono più consapevole

Kimi Antonelli ha parlato del suo rapporto con Ayrton Senna, sottolineando come questa figura abbia influenzato il suo percorso. Dopo aver vissuto momenti di successo in pista, ha partecipato a una festa che ha definito da rockstar, esprimendo la soddisfazione per aver realizzato un sogno. Antonelli ha anche commentato il suo stato di maggiore consapevolezza, senza entrare in dettagli.

C’è un filo invisibile che lega Bologna a San Paolo del Brasile, il simulatore di Brackley all’asfalto bagnato di Donington. Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Cina e lo ha fatto portando con sé un’eredità pesante come il piombo, ma leggera come il suo talento. Sul musetto della sua monoposto brilla il numero 12, lo stesso che accompagnò la prima parte della leggendaria carriera di Ayrton Senna tra Lotus e McLaren. E domenica, tra le curve di Shanghai, l'eco del suo idolo di sempre è risuonata più forte che mai. Le immagini del post-gara sono già destinate a diventare iconiche: la mano salda sul cuore durante l'inno di Mameli, le lacrime che rompono gli argini e quel lungo, infinito abbraccio con il padre Marco. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Contenuti e approfondimenti su Kimi Antonelli

Temi più discussi: Da Forlì alla storia della F1: Kimi Antonelli è il poleman più giovane di sempre; Kimi Antonelli, il giovane talento che può abbattere tutti i record della storia della Formula 1; Kimi Antonelli evita la penalità a Shanghai: la decisione dei giudici sorride al pilota italiano; Kimi Antonelli in pole nel Gran Premio della Cina, è il più giovane della storia: Hamilton 3°, Leclerc 4°.

Kimi Antonelli nel segno di Ayrton Senna, poi la festa da rockstar: Sogno avverato, ora sono più consapevoleDall'inno col cuore in mano al numero 12 che evoca leggende: il talento bolognese vince il GP di Cina ... bolognatoday.it

Chi è Kimi Antonelli che ieri diceva: La prima pole dell’anno, tanta robaIeri, alla vigilia della corsa di Shangai dove poi Kimi Antonelli ha trionfato e vinto, il pilota 19enne aveva postato un video nelle sue storie su Instagram, in cui mostrava l’ottimo risultato di ... dire.it

ANDREA KIMI ANTONELLI: “QUESTA VITTORIA DÀ GUSTO, SARÀ DURA BATTERE NUOVAMENTE GEORGE MA BISOGNERÀ MARTELLARE” “Se stanotte avevo sognato la vittoria Avevo sognato che ci fosse una possibilità, e fortunatamente si è avverat facebook

"Finalmente un italiano: bellissima notizia". Giancarlo Fisichella non è più solo: 17 anni dopo di lui (2009, Belgio, su Force India), c’è Kimi Antonelli, il più giovane poleman di sempre, a riportare l’azzurro in testa al via di una gara. “Quando correvo nel GT italia x.com