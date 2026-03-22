Durante l’evento di compleanno dedicato ad Ayrton Senna, il campione della Mercedes ha partecipato alla festa e ha espresso apprezzamento per la persona che Senna era. Ha dichiarato che il suo mito è proprio il brasiliano e ha sottolineato di aver apprezzato principalmente la sua personalità. L’evento si è svolto nel giorno del compleanno di Senna, con la partecipazione di vari appassionati e rappresentanti del mondo delle corse.

"Wow, che intro! Bello essere qui a celebrare una vera leggenda. Bellissimo". Kimi Antonelli entra alle 21,10 sul palco della sala del museo Checco Costa, nel cuore dell’autodromo, cappottino cammello e il sorrisone per tutti, sano, giusto, genuino Si gira e guarda due minuti di video a lui dedicato. "Sono veramente felice - dice Kimi - di poter abbracciare una serata dedicata a un mito, grazie per l’invito". È la quarta edizione del "Happy birthday Ayrton". Un successo. "Ayrton é sempre stato un mito", aggiunge La sua immagine al "Morumbi" era un atto di fede sportiva, umana, totalmente immersiva. Un libro nella mano, poi un "post"... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Antonelli alla festa di Senna": "Il mio mito. Mi è piaciuta prima di tutto la persona"

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