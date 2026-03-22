Imola, 22 marzo 2026 – Imola, Ayrton Senna e Kimi Antonelli. Ricordi, emozioni e suggestioni si intrecciano all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari nel giorno in cui il campione brasiliano, nato a San Paolo il 21 marzo 1960, avrebbe compiuto 66 anni. Il ricordo per Ayrton e quel numero 12 di Antonelli I suoi fan, quelli della Tifoseria Ayrton Senna Italia, sono tornati a celebrarlo sabato con una serata-evento nel luogo che lo ha strappato alla vita terrena consegnandolo alla leggenda. E per l’occasione è arrivato anche l’astro nascente della Formula 1, il pilota bolognese Kimi Antonelli, fresco vincitore del suo primo Gran premio in Cina.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Kimi Antonelli ricorda Ayrton Senna: “Fonte di ispirazione”

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E tra gli ospiti del #happybirthdayAyrton addirittura Andrea Kimi Antonelli!!! Venuto a Festeggiare il compleanno del suo idolo x.com

"Sono molto contento di essere qua a Goiania, hanno fatto un grandissimo lavoro per riportare la MotoGP. L'Italia mi manca un po', quando posso ci vado. In Formula 1 è stato incredibile aver visto la prima vittoria di Kimi Antonelli, l'ho conosciuto quando corre facebook