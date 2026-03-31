Un giovane di 27 anni, studente Erasmus di nazionalità cinese, è stato trovato morto sotto la neve in val di Funes lunedì mattina. La vittima, scomparsa da circa due mesi, è stata individuata dalla polizia locale nei pressi di un sentiero. La sua scomparsa era stata segnalata nelle settimane precedenti, ma fino a quel momento non erano state trovate tracce dell’uomo.

A segnalare la presenza del suo corpo sono stati alcuni scialpinisti tedeschi e austriaci. Il giovane, 27enne, era uno studente Erasmus arrivato in Italia per un programma di scambio culturale È di Huang Peng la salma trovata sotto la neve in val di Funes nella mattinata di lunedì 30 marzo. L’uomo era uno studente Erasmus di 27 anni, giunto in Italia per un programma di scambio culturale. Di lui non si avevano notizie da circa due mesi, da quando era uscito dal suo alloggio in val Gardena per una gita fuori porta senza più tornare. La sera stessa i suoi conoscenti hanno lanciato l’allarme agli operatori della Centrale Unica di Emergenza, che hanno subito attivato le ricerche, purtroppo senza esito. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - È Huang Peng il giovane trovato morto sotto la neve: era scomparso da due mesi

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