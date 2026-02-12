Huang Peng scomparso da quasi un mese spunta una mappa

Da quasi un mese non si hanno tracce di Huang Peng, lo studente cinese scomparso a Viterbo. La sua famiglia e gli amici continuano a cercarlo, ma finora senza risultati. Intanto, spunta una mappa che potrebbe aiutare a capire dove sia finito. La polizia sta analizzando ogni dettaglio, mentre l’ansia cresce tra chi conosceva il giovane di 28 anni.

I giorni passano, l'ansia non accenna a diminuire e ancora non si trova la risposta principale all'unica domanda di questa vicenda: che fine ha fatto Huang Peng? Lo studente 28enne di origine cinese, che lo scorso 19 gennaio si era sganciato dagli studi all'Università della Tuscia di Viterbo per.

