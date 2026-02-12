Huang Peng scomparso da quasi un mese spunta una mappa

Da quasi un mese non si hanno tracce di Huang Peng, lo studente cinese scomparso a Viterbo. La sua famiglia e gli amici continuano a cercarlo, ma finora senza risultati. Intanto, spunta una mappa che potrebbe aiutare a capire dove sia finito. La polizia sta analizzando ogni dettaglio, mentre l’ansia cresce tra chi conosceva il giovane di 28 anni.

I giorni passano, l'ansia non accenna a diminuire e ancora non si trova la risposta principale all'unica domanda di questa vicenda: che fine ha fatto Huang Peng? Lo studente 28enne di origine cinese, che lo scorso 19 gennaio si era sganciato dagli studi all'Università della Tuscia di Viterbo

Huang è scomparso tra le nostre montagne da quasi un mese. E spunta una mappa

Da quasi un mese, Huang Peng è scomparso tra le montagne vicino a Viterbo.

Huang Peng, scomparso studente a Viterbo di 28 anni

Argomenti discussi: ? Huang è scomparso tra le nostre montagne da quasi un mese. E spunta una mappa; Dalla Cina alla ricerca del fratello scomparso sulle Dolomiti; Studente cinese ancora disperso; Studente cinese sparito dopo un’escursione: appello in Val Gardena.

huang peng scomparso daDalla Cina alla ricerca del fratello scomparso sulle DolomitiSono venuti apposta dalla Cina per cercare il fratello disperso tra le montagne della val di Funes e la val Gardena. Il giovane scomparso si chiama Huang Peng, 28 anni, studente universitario in Cina ... rainews.it

huang peng scomparso daViterbo – Apprensione per la scomparsa di Huang Peng, si cerca tra le montagne di BolzanoIl giovane, partito da Viterbo per raggiungere il Trentino,  sarebbe uscito dal b&b per una passeggiata in montagna VITERBO – Cresce, con il passare del ... etrurianews.it

