Trovato il corpo di un uomo nella neve potrebbe essere Peng Huang

Nella mattinata di lunedì 30 marzo, alcuni turisti tedeschi e austriaci in val di Funes hanno segnalato di aver trovato un corpo senza vita sepolto nella neve. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno recuperato il cadavere. Si ipotizza che possa trattarsi di un uomo di nome Peng Huang, ma le autorità non hanno ancora confermato l’identità.

A segnalare il ritrovamento della salma sono stati alcuni scialpinisti austriaci e tedeschi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e l’elicottero di emergenza Nella mattinata di oggi, lunedì 30 marzo, alcuni turisti tedeschi e austriaci che si trovavano in val di Funes hanno segnalato la presenza di un corpo senza vita sotto la neve. Sul posto sono stati inviati gli operatori del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico della stazione di Funes e un elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites. Secondo le prime ipotesi, potrebbe trattarsi di Peng Huang, lo studente Erasmus disperso da due mesi tra le montagne del Trentino Alto Adige. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Trovato il corpo di un uomo nella neve, potrebbe essere Peng Huang Articoli correlati Federica Torzullo, trovato cadavere nella sede dell'azienda del marito: ?potrebbe essere il corpo della 41enneUna mano emerge dal terreno e quella mano potrebbe essere di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa da Anguillara Sabazia il 9 gennaio. Leggi anche: Huang Peng, scomparso studente a Viterbo di 28 anni Reborn as useless prince, I got a system and became invincible!#emotion #cdrama