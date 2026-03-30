huang peng trovato morto sotto una valanga tra le dolomiti lo studente unitus

Huang Peng, studente di 28 anni dell’Università della Tuscia, è stato trovato morto sotto una valanga nelle Dolomiti. Era scomparso il 21 gennaio in Val Gardena, dove era arrivato per trascorrere alcuni giorni di relax. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti. La ricerca del giovane era stata avviata immediatamente dopo la sua scomparsa.

Del 28enne, a Viterbo per motivi di studio, non si avevano più notizie da gennaio: era andato in Alto Adige per concedersi qualche giorno di relax È stato trovato morto Huang Peng, lo studente cinese di 28 anni dell'Università della Tuscia scomparso il 21 gennaio in Val Gardena, dove era andato per qualche giorno di relax. Nella mattina di lunedì 30 marzo un corpo è stato trovato sotto una valanga nei pressi della forcella de Mezdì, in Val di Funes, sulle Dolomiti. È di Peng. La conferma ufficiale è arrivata in serata dalle autorità che si occupano del caso. L'abbigliamento e l'attrezzatura corrispondono, infatti, a quelle del 28enne. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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Una selezione di notizie su Huang Peng

Huang Peng, chi è lo studente scomparso e cosa ci faceva a ViterboIl 28enne ha lasciato la città il 19 gennaio diretto a Bolzano: ricerche concentrate a Ortisei.

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