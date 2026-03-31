Dove vedere in tv Chieri-Galatasaray Istanbul CEV Cup 2026 | orario finale d’andata programma streaming

Mercoledì 1° aprile alle ore 20.00 è in programma la partita tra Chieri e Galatasaray Istanbul, finale d’andata della CEV Cup di volley femminile. L’incontro si svolgerà in Italia e sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming. La gara rappresenta il primo confronto tra le due squadre in questa fase della competizione europea.

Mercoledì 1° aprile (ore 20.00) si giocherà Chieri-Galatasaray Istanbul, finale d’andata della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Le piemontesi scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Pala Gianni Asti di Torino per fronteggiare la temibilissima compagine turca nel primo atto del confronto che metterà in palio il trofeo: l’obiettivo è quello di meritarsi un tesoretto da sfruttare in occasione della sfida di ritorno prevista settimana prossima al Burhan Felek Salonu. Sono le due grandi favorite del torneo e nel corso della manifestazione non hanno avuto particolari problemi a emergere, il testa a testa per il titolo era già scritto a inizio stagione e si è effettivamente materializzato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Chieri-Galatasaray Istanbul, CEV Cup 2026: orario finale d’andata, programma, streaming Articoli correlati Leggi anche: Dove vedere in tv Chieri-Conegliano, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming Dove vedere in tv Scandicci-Chieri, Coppa Italia volley femminile 2026: orario semifinale, programma, streamingScandicci e Chieri si affronteranno nella seconda semifinale della Coppa Italia 2026 di volley femminile, che andrà in scena sabato 24 gennaio (ore... Leggi anche: Dove vedere in tv Milano-Eczacibasi Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming