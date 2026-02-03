Questa sera alle 20.00, si gioca Milano-Eczacibasi Istanbul, partita valida per la sesta giornata della Champions League femminile. Il match si svolge in Italia e sarà trasmesso in diretta in tv e in streaming. Si tratta di un'occasione importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali per la qualificazione.

Mercoledì 4 febbraio (ore 20.00) si giocherà Milano-Eczacibasi Istanbul, incontro valido per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League di volley femminile. All’Allianz Cloud si decidono le sorti della Pool C, si tratta di uno scontro diretto per la prima posizione: chi vince il match si meriterà la vetta del girone e la qualificazione diretta ai quarti di finale, mentre chi perderà dovrà accontentarsi del secondo posto e sarà costretto a disputare i playoff per accedere alla fase a eliminazione diretta. Le due formazioni arrivano sostanzialmente alla pari al testa a testa risolutivo, dunque non c’è spazio per fare calcoli: Milano vanta quattro vittorie (13 punti), l’Eczacibasi è a quota quattro successi (12 punti). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Milano-Eczacibasi Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Approfondimenti su Milano Eczacibasi

L'incontro tra Eczacibasi Istanbul e Milano, valido per la fase a gironi della Champions League femminile di volley, si terrà mercoledì 7 gennaio alle ore 17.

Mercoledì 7 gennaio si disputa la terza giornata del girone C di Champions League femminile, con la partita tra Eczacibasi Istanbul e Vero Volley Milano.

Ultime notizie su Milano Eczacibasi

