Dove vedere in tv Scandicci-Chieri Coppa Italia volley femminile 2026 | orario semifinale programma streaming

Dove vedere in TV e streaming la semifinale Scandicci-Chieri della Coppa Italia femminile 2026 di volley. L'incontro si terrà sabato 24 gennaio alle ore 18, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire il match in diretta. Ecco il programma, gli orari e le modalità di visione per non perdere questo importante appuntamento del torneo.

Scandicci e Chieri si affronteranno nella seconda semifinale della Coppa Italia 2026 di volley femminile, che andrà in scena sabato 24 gennaio (ore 18.00) alla Inalpi Arena di Torino. Si preannuncia una partita davvero infuocata tra le toscane e le piemontesi, che si fronteggeranno a viso aperto per meritarsi il primo atto conclusivo della propria storia, da disputare domenica 25 gennaio contro la vincente del confronto tra Conegliano (detentrice del trofeo) e Novara. Le Campionesse del Mondo stanno ingaggiando un bel duello con Conegliano per il primo posto in Serie A1 e partiranno con i favori del pronostico, ma dovranno fare i conti con la pimpante Fenera, che sta disputando una stagione di indubbia caratura tecnica e che è in piena lotta con Milano e Novara per la terza piazza in campionato. 🔗 Leggi su Oasport.it

