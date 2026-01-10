Domenica 11 gennaio alle ore 16.00 si disputa Chieri-Conegliano, match valido per la diciannovesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Ecco tutte le informazioni su orario, programma e modalità di visione in streaming e in TV dell'incontro.

Domenica 11 gennaio (ore 16.00) si gioca Chieri-Conegliano, incontro valido per la diciannovesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Si tratta del big match del fine settimana: dopo l’intensa battaglia contro Novara e la netta vittoria sul campo dell’LKS Lodz in Champions League, le Campionesse d’Europa saranno impegnate nell’esigente trasferta contro le piemontesi, reduci dalla sudata affermazione in CEV Cup contro Nancy. Si fronteggiano la prima e la terza forza del torneo, separate da nove punti. Coach Daniele Santarelli dovrebbe puntare sul suo sestetto di riferimento: l’opposto Isabelle Haak, il libero Monica De Gennaro, la palleggiatrice Joanna Wolosz, le schiacciatrice Gabi e Zhu Ting, le centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Chieri-Conegliano, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv Conegliano-Chieri, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv Conegliano-Vallefoglia, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

DOMENICA BIG MATCH A TORINO CONTRO CHIERI, SCONTRO TRA PRIMA E TERZA DELLA CLASSE (h 16, diretta DAZN e VolleyballWorld) –; Dove vedere in tv Chieri-Conegliano, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming; Bergamo - Reale Mutua Fenera Chieri '76 in Diretta Streaming | IT; Verso Chieri-Conegliano. Santarelli: “Chieri è una squadra di qualità, costruita in maniera intelligente”.

Dove vedere in tv Chieri-Conegliano, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming - Conegliano, incontro valido per la diciannovesima giornata della Serie A1 di volley femminile. oasport.it