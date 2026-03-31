Dove inizia davvero il pericolo? Cosa c' è dietro l' anestesia sociale degli adolescenti aretini

Negli ultimi anni, si è osservato che gli adolescenti dedicano circa cinque ore al giorno a dispositivi elettronici, equivalenti a circa 300 minuti o 18mila secondi. Questo tempo, spesso sottratto a attività come lo sport, le uscite con gli amici o lo studio, solleva preoccupazioni riguardo agli effetti di un uso eccessivo della tecnologia sulla loro vita quotidiana.

Spazi cittadini e luoghi virtuali. Like e veleni social. Rabbia e apatia. Ansia e insonnia. Abbiamo cercato di approfondire un universo complesso e inquietante Si chiudeva in camera, refrattaria al dialogo, soggetta a crisi d'ansia e insonnia. Mentre il rendimento scolastico precipitava così come i rapporti con le amiche. Cavi del pc emostatici, crack a 10 euro: vi porto nelle "zombieland" aretine. La mappa Il popolo della notte, i professionisti, i festini, il crack. La mappa della cocaina ad Arezzo Arriva un nuovo maxi store ad Arezzo. E poi parcheggio e uffici: il dettaglio del progetto Sette anni in fabbrica ad Arezzo, oggi è la regina toscana dei contenuti per adulti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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