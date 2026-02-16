In Cina ti chiudi 28 giorni per dimagrire | ma cosa succede davvero dietro quei cancelli? l’allarme degli esperti

In Cina, le autorità hanno deciso di chiudere le persone obese in strutture per 28 giorni, per farle dimagrire. Questa scelta nasce dalla crescita preoccupante dei casi di obesità nel paese, che ha portato a creare centri speciali chiamati “prigioni per grassi”. Dentro queste strutture, i pazienti seguono programmi severi di dieta e esercizio fisico, sotto stretto controllo medico. La misura ha suscitato molte polemiche tra esperti e cittadini.

In Cina l’aumento dell’obesità ha assunto proporzioni tali da spingere alla nascita di strutture drastiche e controverse, ribattezzate dai media “ prigioni per grassi ”. Le immagini che circolano online sembrano uscite da un reality estremo, ma si tratta di centri reali dove adulti e perfino adolescenti scelgono di rinchiudersi per dimagrire rapidamente. Tra mura alte e cancelli d’acciaio, si promettono risultati in soli 28 giorni. Queste strutture non sono carceri nel senso giuridico del termine, bensì campi per la perdita di peso gestiti da imprese private o, in alcuni casi, collegati a programmi statali. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - In Cina ti chiudi 28 giorni per dimagrire: ma cosa succede davvero dietro quei cancelli? (l’allarme degli esperti) Dentro le “prigioni per obesi” in Cina, dove per dimagrire in 28 giorni le persone rischiano di morire In Cina, l’aumento dell’obesità ha portato alla creazione di strutture note come “prigioni per obesi”, dove le persone sono sottoposte a rigide misure di perdita di peso in tempi molto brevi. L’allarme sugli “investimenti sconsiderati”: cosa succede (davvero) all’economia cinese Negli ultimi tempi, l’economia cinese sta attraversando una fase di rallentamento significativo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Prato, contrabbando di tessuti dalla Cina: sequestrata merce per 10 milioni di euro. Al vertice dell’organizzazione una donna che controllava numerose imprese “apri e chiudi” - facebook.com facebook