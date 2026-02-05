Il sindaco va all’attacco | Autovelox da spostare dove c’è davvero pericolo

Il sindaco si scaglia contro le postazioni di autovelox troppo spesso piazzate in punti poco pericolosi. Chiede di spostarle in zone dove realmente serve controllare la velocità, come prima del ponte sull’Adda, dove il limite cambia e il traffico diventa più complesso. La sua richiesta nasce dalla volontà di rendere più efficace la sicurezza stradale, evitando multe ingiuste e concentrando i controlli dove ci sono rischi concreti.

Il Codice della strada non permette di collocare un autovelox fisso dove il limite di velocità non è costante? E allora uniformate il limite di velocità per consentire il posizionamento dell’apparecchiatura dove serve davvero: prima del ponte sull’Adda, dove la Paullese passa da quattro a due corsie di marcia. E non due chilometri prima, dove non serve. La richiesta arriva dal sindaco Enzo Galbiati, che ha scritto al presidente della Provincia Roberto Mariani, al dirigente del Settore infrastrutture stradali della Provincia stessa Giulio Biroli, al comandante della Polizia provinciale Chiara Fusari e al prefetto di Cremona Antonio Giannelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

