Questa mattina a La Spezia, gli adolescenti coinvolti in violenze sono tornati sotto i riflettori. Abanoub Youssef, 18 anni, era considerato un ragazzo tranquillo: faceva il chierichetto e si preoccupava molto della mamma. Vantava con gli amici di aver risparmiato per comprare un regalo speciale per lei, dimostrando un lato di sé che contrasta con le immagini di violenza che emergono ultimamente. La sua storia, come molte altre, evidenzia quanto siano complessi e spesso nascosti i motivi dietro i comportamenti aggressivi tra

Abanoub Youssef aveva 18 anni era un bravo ragazzo. Faceva il chierichetto e voleva bene alla sua mamma, tanto da vantarsi con i coetanei di essersi impegnato per comperarle un regalo speciale, a un’età in cui i genitori nel migliore dei casi rappresentano degli estranei cui ribellarsi. L’omicidio di La Spezia, in cui Aba - così lo chiamavano gli amici e i parenti - è solo l’ultimo in ordine di tempo tra i delitti commessi da adolescenti o ragazzi poco più grandi. E se si trattasse del sintomo di una questione più ampia? Incremento della violenza giovanile: percezione o realtà?. Non solo maranza: la cronaca nera trabocca di episodi di violenza giovanile, che talvolta sfocia in un omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da Erika e Omar fino a La Spezia, cosa si nasconde dietro alla violenza degli adolescenti

