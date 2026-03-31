Dipendenze tra i giovani Perché non basta dire ’no’

I giovani spesso si trovano ad affrontare momenti di difficoltà in cui cercano un modo per distrarsi o sentirsi meglio, trovando rifugio in varie dipendenze. Questi momenti possono portare a sviluppare comportamenti di dipendenza che influenzano la loro vita quotidiana. La questione delle dipendenze tra i giovani è complessa e spesso non si risolve semplicemente dicendo “no”.

Nella vita di tutti può capitare un momento di difficoltà in cui si sente il bisogno di aggrapparsi a qualcosa per stare meglio, “staccare” dalla realtà. Questi momenti possono essere brevi o prolungati ma in alcuni casi si trasformano in comportamenti che sfuggono al nostro controllo. È in queste situazioni che una persona può perdere il controllo su un comportamento o una sostanza, entrando in una condizione di dipendenza, come definita dal Ministero della salute. Spesso la società tende a colpevolizzare chi soffre di dipendenze, senza considerare che queste situazioni nascono spesso da disagio, stress o solitudine. Per questo è fondamentale comprendere cosa sono le dipendenze, quanto sono diffuse e quali le cause, soprattutto tra i giovani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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