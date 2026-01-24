Le dipendenze… perché dire no! | i Maestri del Lavoro incontrano gli studenti dell’Istituto Comprensivo Di Meo

Il 16 e 23 gennaio, i Maestri del Lavoro del Consolato Provinciale di Avellino hanno incontrato gli studenti dell’Istituto Comprensivo Di Meo di Volturara per sensibilizzarli sul tema delle dipendenze. Due incontri dedicati alla prevenzione e alla promozione di una maggiore consapevolezza, con l’obiettivo di fornire strumenti utili per riconoscere e affrontare queste tematiche importanti per i giovani.

Due giornate dedicate alla prevenzione e alla consapevolezza. Il 16 e il 23 gennaio scorsi i Maestri del Lavoro del Consolato Provinciale di Avellino hanno incontrato gli studenti dell'Istituto Comprensivo Di Meo di Volturara, promuovendo due convegni sul tema delle dipendenze nell'ambito.

Argomenti discussi: Dipendenze, che fare?; Lotta alle dipendenze. Allarme nuove droghe. E inizio più precoce: Anche sotto i 16 anni; Cappelletti: Ho una voglia incredibile di dare il mio contributo, mi farò trovare pronto.

