Gli operatori in prima linea si confrontano con ragazzi adolescenti spesso alle prese con disagio e dipendenze, situazioni che in alcuni casi evidenziano le criticità del sistema di supporto. Questi giovani, già segnati da difficoltà legate all’età e da traumi personali, mostrano quanto sia complesso intervenire efficacemente. I professionisti raccontano le sfide quotidiane nel cercare di aiutare queste giovani vite.

di Teresa Scarcella Adolescenti, con tutte le difficoltà anagrafiche, perdipiù segnati da traumi e fantasmi interiori. Scappati dal loro Paese e arrivati qui senza punti di riferimento, con importanti ostacoli linguistici. La gestione dei minori non accompagnati è una realtà delicata, di equilibri precari. Ad aprirci una finestra sul sistema è Matteo Conti, consigliere delegato per l’area inclusione sociale della cooperativa Il Girasole. Conti, partiamo dai numeri. Quante strutture gestite? "Per i minori sono 14 strutture: un Cas e il Fami all’Osmannoro, con una ventina di posti l’uno, più gli appartamenti del sistema Sai con 105 posti. Qui abbiamo 90 operatori tra educatori, legali, psicologi, assistenti sociali". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Discussioni sull' argomento Gli operatori in prima linea : Disagio e dipendenze tra i giovani. In certi casi il sistema fa fatica; In prima fila per ascolto e contrasto al disagio giovanile; Bando per i posteggi dei mercati: Comune bocciato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato; Servizio civile con la cooperativa a Valpiana.

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