Pesaro | L’Imprevisto dona futuro a otto giovani tra fragilità e dipendenze | storie di rinascita e speranza

L’associazione L’Imprevisto di Pesaro ha aiutato otto giovani, molti dei quali affrontano dipendenze o fragilità, a ricominciare una vita più stabile. I ragazzi hanno partecipato a un percorso di rinascita che si è concluso ieri all’Auditorium Scavolini, dove hanno condiviso le loro storie di cambiamento. Alcuni di loro ora lavorano, altri studiano, tutti hanno trovato una nuova speranza grazie a questo progetto.

Dalle Tenebre alla Ribalta: Otto Storie di Riscossa all’Imprevisto di Pesaro. Pesaro, 15 febbraio 2026 – Si è concluso ieri, presso l’Auditorium Scavolini, un percorso comunitario che ha restituito speranza a otto giovani. L’Imprevisto, comunità attiva da oltre trent’anni, ha celebrato le “Dimissioni” dei suoi ospiti, un momento carico di emozioni che testimonia la forza del sostegno e la lotta alla solitudine giovanile. Tra dipendenze, fragilità psicologiche e tentativi di suicidio, le storie raccontate ieri sono un grido d’allarme e un invito alla responsabilità. Un Percorso di Vita Riscoperta.🔗 Leggi su Ameve.eu Rinascita e Resilienza: Storie Vere di Vita e Speranza in Televisione Domani sera alle 21, torna su TV il reality “Prenditi Cura di Me” con la sua quinta edizione. Donna dona capelli a giovani Crans Montana: “Voglio dare speranza” – Video Una donna di Reggio Emilia ha deciso di regalare i suoi capelli a alcuni giovani sopravvissuti alla tragedia di Crans Montana. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Linda, Elisa, Sofia e chi ce l’ha fatta: che festa nel D-Day dell’Imprevisto; L’Imprevisto, otto giovani concludono il percorso all’Auditorium Scavolini: il saluto del sindaco Biancani. Linda, Elisa, Sofia e chi ce l’ha fatta: che festa nel D-Day dell’ImprevistoPESARO L’imprevisto è quell’evento che cambia le carte in tavola, che scombina i piani, che induce a rivalutare la nostra esistenza, i nostri desideri. corriereadriatico.it Giovedì 12 Febbraio 2026 NEWS DA ASCOLTARE al link https://goo.gl/tXn9q4 Un giorno di festa per le ragazze e i ragazzi della comunità L'Imprevisto. Sabato le dimissioni dopo un percorso tortuoso Presentato il progetto "Pesaro - Bici in Comune" F facebook L'Imprevisto, otto giovani concludono il percorso all'Auditorium Scavolini: il saluto del sindaco Biancani ift.tt/AivjCzd x.com