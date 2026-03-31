Negli ultimi anni si sono diffuse diete che eliminano il glutine e il lattosio, spesso adottate senza consultare un medico o senza motivazioni cliniche. Le persone scelgono di eliminare questi alimenti con regole autodeterminate, portando a restrizioni alimentari che crescono in modo spontaneo. Queste abitudini alimentari si sono fatte sempre più frequenti, anche in assenza di diagnosi ufficiali di intolleranze o allergie.

Diete senza glutine, eliminazione del lattosio, restrizioni fai-da-te: negli ultimi anni le scelte alimentari “per esclusione” sono sempre più diffuse, spesso senza basi cliniche. Un fenomeno che preoccupa gli specialisti. La dott.ssa Zenia Pirone, gastroenterologa, spiega come distinguere allergie e intolleranze alimentari e perché affidarsi a una diagnosi medica è fondamentale per la salute. Negli ultimi anni il tema delle allergie e delle intolleranze alimentari è entrato sempre più nel dibattito quotidiano, spesso però generando confusione e portando a scelte alimentari fai-da-te che possono rivelarsi inappropriate o persino dannose. A fare chiarezza è la specialista che invita a distinguere correttamente tra le due condizioni e a evitare diagnosi autonome. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Dieta, addio glutine e lattosio? Cosa succede al nostro corpo

Articoli correlati

Chemio inutile: cosa succede al nostro corpoPer quattro anni — dal 2007 al 2011 — Daniela Montesi, oggi 65 anni, è stata sottoposta a cicli di chemioterapia, cortisone e steroidi per un linfoma...

Cosa succede al nostro corpo se assumiamo tante fibre? Ecco tutti i beneficiNegli ultimi tempi, le fibre alimentari sono diventate protagoniste indiscusse nei dibattiti sul benessere, uscendo dalla nicchia degli integratori...

Colombe, uova e pastiere senza glutine e lattosioA un certo punto del pranzo di Pasqua compare sempre lei: la colomba, e in un nanosecondo la ritroviamo già scartata.