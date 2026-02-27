Le fibre alimentari stanno attirando sempre più attenzione nel panorama della nutrizione, passando dall’essere un semplice integratore a elemento fondamentale di una dieta sana. Sempre più persone si chiedono quali effetti abbia sul corpo un consumo elevato di fibre e quali benefici possa offrire. È un argomento che interessa molti, soprattutto in un momento in cui si cerca di migliorare le abitudini alimentari.

Negli ultimi tempi, le fibre alimentari sono diventate protagoniste indiscusse nei dibattiti sul benessere, uscendo dalla nicchia degli integratori per tornare al centro di una dieta equilibrata. Non si tratta di una moda passeggera: la scienza nutrizionale conferma che questi carboidrati non digeribili sono essenziali per il funzionamento ottimale dell’organismo. Eppure, le statistiche indicano che solo il 7% della popolazione adulta raggiunge la dose giornaliera raccomandata, che oscilla tra i 25 e i 38 grammi. Comprendere cosa accade al corpo quando si aumenta l’apporto di fibre significa scoprire un alleato fondamentale per la longevità. Per comprendere l’impatto delle fibre, è necessario distinguere le due tipologie presenti nei vegetali. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Cosa succede al nostro corpo se assumiamo tante fibre? Ecco tutti i benefici

La sfida del “gennaio senza alcol” (e l’alternativa del “Damp January”): ecco cosa succede davvero al nostro corpo se non beviamo alcolici per un meseIl “Dry January”, letteralmente “gennaio a secco”, non è mai stato così popolare come adesso.

Chemio inutile: cosa succede al nostro corpoPer quattro anni — dal 2007 al 2011 — Daniela Montesi, oggi 65 anni, è stata sottoposta a cicli di chemioterapia, cortisone e steroidi per un linfoma...

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: Cosa succede al nostro cervello mentre guardiamo Sanremo; Quante uova si possono mangiare alla settimana? Risponde la dietista; Cosa succede al cervello quando siamo nel verde; Recupero sonno arretrato, perché il weekend non basta e i rischi per il cuore.

Cosa succede davvero al nostro cervello dopo le abbuffate di NataleTavole imbandite, porzioni abbondanti e pasti che si protraggono per ore fanno parte della tradizione natalizia. Ma cosa accade davvero al nostro corpo – e in particolare al cervello – quando mangiamo ... fanpage.it

Chemio inutile: cosa succede al nostro corpoUn errore medico ha trasformato una donna sana in una malata cronica: steroidi e chemio inutili per un falso linfoma, smascherato da una successiva biopsia. L’appello raddoppia il risarcimento, ma ... panorama.it

Cosa succede - facebook.com facebook