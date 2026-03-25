Durante il pranzo di Pasqua, la colomba rappresenta uno dei momenti più attesi, e spesso viene aperta e gustata in pochi istanti. Negli ultimi anni, sono aumentate le opzioni senza glutine e lattosio, tra uova di cioccolato, pastiere e altri dolci tradizionali. Questi prodotti sono stati inseriti nelle offerte di numerosi negozi, per accontentare chi ha intolleranze o preferenze alimentari specifiche.

A un certo punto del pranzo di Pasqua compare sempre lei: la colomba, e in un nanosecondo la ritroviamo già scartata. Qualcuno prende il coltello, qualcun altro si lascia invadere dal profumo, qualcun altro ancora punta subito alla fetta con la glassa più croccante. Poco dopo arriva l’uovo di cioccolato, che viene spaccato con energia e con la stessa soddisfazione ogni anno, poi la pastiera. Per chi convive con celiachia o intolleranze, per molto tempo questa scena è stata leggermente diversa: versioni alternative, spesso confezionate, spiegazioni a ogni fetta e un «guardate che è buona», quasi a scusarsi. Oggi invece la Pasqua ha un sapore decisamente diverso: le opzioni artigianali senza glutine e lattosio ci sono, eccome se ci sono. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Colombe, uova e pastiere senza glutine e lattosio

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