Chemio inutile | cosa succede al nostro corpo

Dal 2007 al 2011, Daniela Montesi ha seguito cicli di chemioterapia, cortisone e steroidi per un linfoma intestinale che in realtà non aveva. Questa storia evidenzia le conseguenze di trattamenti inutili e l’importanza di una diagnosi accurata. Analizzare i casi come quello di Daniela aiuta a comprendere meglio i rischi e le implicazioni di terapie non necessarie, contribuendo a migliorare le pratiche mediche e la tutela dei pazienti.

Per quattro anni — dal 2007 al 2011 — Daniela Montesi, oggi 65 anni, è stata sottoposta a cicli di chemioterapia, cortisone e steroidi per un linfoma intestinale che non esisteva. La vicenda inizia quando la donna si rivolge a un ospedale in provicna di Pisa per un intervento ortopedico: gli esami del pre-ricovero rivelano una difformità nella conta dei globuli bianchi e l’operazione viene rinviata. Dopo una biopsia midollare e intestinale le viene diagnosticato un linfoma non Hodgkin indolente, a prevalente localizzazione intestinale. Anni di cure chemioterapiche pesanti e debilitanti, finché un nuovo accertamento istologico, eseguito in una struttura sanitaria di Genova, ha escluso in modo definitivo la presenza della patologia oncologica ipotizzata. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Chemio inutile: cosa succede al nostro corpo Leggi anche: Freddo e voglia di comfort food: cosa succede davvero al nostro corpo Leggi anche: La sfida del “gennaio senza alcol” (e l’alternativa del “Damp January”): ecco cosa succede davvero al nostro corpo se non beviamo alcolici per un mese Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Chemio inutile: cosa succede al nostro corpo - Un errore medico ha trasformato una donna sana in una malata cronica: steroidi e chemio inutili per un falso linfoma, smascherato da una successiva biopsia. panorama.it

Curare significa anche proteggere il futuro Al Policlinico Gemelli di Roma, i medici hanno eseguito un intervento mai realizzato prima in Italia: hanno spostato temporaneamente utero e ovaie di una giovane donna, permettendole di affrontare chemio e ra - facebook.com facebook

Per anni i medici del Santa Chiara di Pisa l’hanno sottoposta a terapie invasive, a sedute di chemio e di anticorpi, perché le avevano diagnosticato un linfoma intestinale all’ultimo stadio. Un linfoma inesistente, come è risultato da una biopsia eseguita all’ospe x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.