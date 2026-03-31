Stasera, la nazionale italiana si gioca la qualificazione ai Mondiali in una partita che si svolge a Zenica, una città bosniaca con una popolazione di circa centoventimila abitanti. Di Gennaro e Delvecchio hanno affermato che l’Italia riuscirà a ottenere il passaporto per il torneo internazionale, confidando nelle decisioni che Gattuso prenderà per sconfiggere la Bosnia.

Il passaporto per i Mondiali lo si prende stasera nella bolgia infernale di Zenica, centoventimila abitanti nel cuore della Bosnia. Su un campo messo in “castigo” dal Comitato disciplinare della Fifa, per via degli incidenti verificatisi in occasione della gara contro la Romania, la capienza dell’impianto è stata ridotta. Di conseguenza, alla sfida saranno presenti undicimila bosniaci e appena cinquecento italiani. Ma il tifo sarà comunque alle stelle, perché al viaggio della prossima estate in Messico, Canada e Stati Uniti ci tengono tutti maledettamente. L’Italia ci arriva rinfrancata dal successo nella semifinale con l’Irlanda, con una partita dai due volti, lo sguardo e le speranze nel futuro vicino. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Di Gennaro e Delvecchio: "L'Italia andrà ai Mondiali, Gattuso saprà fare le scelte migliori per battere la Bosnia"

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