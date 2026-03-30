Conferenza stampa Gattuso pre Bosnia Italia | Ci vuole una grandissima Italia! Vogliamo coronare il sogno di tornare ai Mondiali

Durante una conferenza stampa, l'allenatore della nazionale italiana ha dichiarato che la squadra necessita di un risultato eccellente contro la Bosnia per qualificarsi ai Mondiali. Ha affermato che l'obiettivo è grande e che la squadra desidera tornare alla competizione internazionale. La partita rappresenta un passo fondamentale per raggiungere il traguardo prefissato.