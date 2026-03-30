Conferenza stampa Gattuso pre Bosnia Italia | Ci vuole una grandissima Italia! Vogliamo coronare il sogno di tornare ai Mondiali
Durante una conferenza stampa, l'allenatore della nazionale italiana ha dichiarato che la squadra necessita di un risultato eccellente contro la Bosnia per qualificarsi ai Mondiali. Ha affermato che l'obiettivo è grande e che la squadra desidera tornare alla competizione internazionale. La partita rappresenta un passo fondamentale per raggiungere il traguardo prefissato.
Inter News 24 Conferenza stampa Gattuso pre Bosnia Italia: «Vogliamo coronare il sogno di tornare ai Mondiali». Segui le ultimissime. Il countdown è ufficialmente iniziato. La tensione nelle stanze di Coverciano è palpabile mentre il calcio italiano si prepara a vivere una delle notti più delicate della sua storia recente. Nella serata di oggi, intorno alle ore 19:30, il Commissario Tecnico della Nazionale italiana, Gennaro “Rino” Gattuso, si è presentato davanti ai microfoni della sala stampa per fare il punto della situazione. SENSAZIONI – « Uguale a quando eravamo a Bergamo, cambia poco. Oggi ci giochiamo tanto, lo sappiamo io, il mio staff, i miei giocatori. 🔗 Leggi su Internews24.com
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