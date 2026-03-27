L’Italia si prepara alla finale contro la Bosnia, in programma martedì, per ottenere la qualificazione ai Mondiali. La vittoria nella semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord ha rafforzato la fiducia del commissario tecnico, che ha paragonato la sfida a un’ascensione impegnativa. La squadra si avvicina alla partita decisiva con un umore più positivo rispetto al passato recente.

Parla di montagna da scalare, Rino Gattuso, ma da ieri sera il ct dell’Italia è più ottimista dopo la vittoria nella semifinale dei playoff con l’Irlanda del Nord, tutt’altro che scontata. Bosnia in finale? “E’ una squadra esperta, ha giocatori d’esperienza e lì troveremo uno stadio caldo. Sarà un’altra partita difficilissima, come lo è stata quella con l’Irlanda del Nord”, dice Gattuso sul prossimo avversario dell’Italia n ella finale playoff di martedì 31 marzo. “Abbiamo fatto un passettino, ora dobbiamo scalare l’Everest. Ci giochiamo tanto, il formicolio ce l’avevamo tutto. Abbiamo visto i fantasmi, ma ora ci manca un’ultima partita per completare l’opera”, ha aggiunto Gattuso in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’urlo dell’Italia: paura e vittoria. Martedì la finale con la Bosnia per andare ai Mondiali. Gattuso: “Scalare l’Everest…”

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