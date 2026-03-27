In vista della partita contro la Bosnia, si discute sulla possibile presenza in campo del centravanti dell'Inter. La sua entrata nella sfida contro l'Irlanda del Nord ha ricevuto commenti favorevoli, mentre la prestazione di Retegui è stata giudicata meno convincente. La scelta dell'allenatore sarà determinante per la formazione che affronterà la prossima gara.

Gol azzurri per il Mondiale. Martedì a Zenica contro la Bosnia servirà la migliore Italia, una squadra che sia più incisiva sotto porta ma anche nello sviluppo della manovra rispetto a quella vista nel primo tempo contro l'Irlanda del Nord ieri sera. Una partenza diesel nell'impianto-fortino di Dzeko e compagni potremmo pagarla a caro prezzo e dunque Gattuso pondererà con attenzione ogni scelta partendo da tre presupposti importanti. 1) Con cinque giorni pieni di riposo, anche i titolari che hanno sfidato gli irlandesi avranno pienamente recuperato a livello fisico e mentale; 2) Rino conta di avere a disposizione almeno per la... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italia, Pio e Kean per battere la Bosnia? L'idea stuzzica Gattuso

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Un’Italia trascinata dai suoi centrocampisti e dalla passione del c.t. Tra gli azzurri delude solo Retegui, autore di una prestazione negativa coronata con il gol sbagliato sullo 0-0. Le pagelle complete le potete trovare su Gazzetta.it e sulla Gazzetta dello - facebook.com facebook

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