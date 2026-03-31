Un fronte meteorologico insolito ha provocato intense piogge e grandine di grandi dimensioni in alcune zone di Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. Nel corso dell’evento, sono stati registrati 244 millimetri di pioggia e grandinate che hanno interessato aree desertiche, causando danni diffusi e allagamenti. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali vittime o interventi di emergenza.

Un fronte meteorologico anomalo ha colpito la penisola arabica, portando piogge torrenziali e grandine di dimensioni eccezionali in Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. Un getto d’aria ad alta velocità ha creato una profonda area di bassa pressione a nord dell’Arabia Saudita, trascinando aria umida dall’Oceano Indiano verso zone aride. La città di Dubai e Abu Dhabi hanno subito allagamenti diffusi con raffiche di vento fino a 80 miglia orarie. La stazione meteo sul Jebel Yanas nel nord degli Emirati ha registrato 244 mm di pioggia in pochi giorni, superando ampiamente le medie annuali che oscillano tra i 60 e i 100 mm. Eventi simili si erano verificati in aprile 2024, ma la durata prolungata di questa ondata è più tipica di Stati Uniti ed Europa centrale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Deserto inondata: 244 mm di pioggia e grandine devastano gli Emirati

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