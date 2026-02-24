Licata sommersa | 29 mm di pioggia bastano per il caos

Una pioggia di 29 millimetri ha causato un allagamento improvviso a Licata, provocando il caos in città. La causa principale risiede nella cattiva gestione delle infrastrutture di drenaggio, che non hanno retto all’intensa precipitazione. Strade invase dall’acqua e negozi allagati testimoniano come un evento meteorologico modesto abbia portato a disagi significativi. La situazione si aggrava per un sistema di prevenzione che si rivela inadeguato. La città si prepara a valutare le prossime mosse.

Licata sommersa dal fango: la verità dietro l'emergenza. Non è stato il ciclone Harry a paralizzare Licata, ma una gestione del dissesto idrico che lascia perplessi. Durante un'audizione urgente presso la III Commissione Attività Produttive dell'ARS, è emerso che 29 millimetri di pioggia hanno trasformato quartieri interi in isole di fango. La colpa? Cunette stradali ostruite lungo la SP38, che hanno impedito alle acque di defluire verso il torrente e il canale di bonifica. Una soluzione semplice, collegare le cunette, ha risolto il problema in poche ore, dimostrando che la negligenza locale, non l'eccezionalità del fenomeno, è stata la vera causa del disastro.