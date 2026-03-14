Pioggia e neve | 100 mm e un metro di accumulo in arrivo

Una forte perturbazione atmosferica sta per interessare l’Italia, con previsioni di oltre 100 millimetri di pioggia e un accumulo di un metro di neve sulle Alpi. Le condizioni meteorologiche sono in rapido peggioramento, e le autorità hanno emesso allerte per le zone più esposte. La perturbazione sta avanzando da ovest e coinvolgerà diverse regioni nelle prossime ore.

Una potente perturbazione atmosferica sta per colpire l’Italia, portando oltre 100 mm di pioggia e un metro di neve sulle Alpi. Il fenomeno meteo si manifesterà pienamente nel fine settimana del 14 marzo 2026, con impatti differenziati tra Nord e Sud. Le immagini satellitari confermano l’ingresso di una vasta massa d’aria fredda che riporterà condizioni invernali su gran parte della penisola. Mentre il Nord-Ovest è già sotto nubi compatte, il picco delle precipitazioni si verificherà tra sabato e domenica, concentrandosi su Liguria e Lombardia. Nel Centro-Sud la situazione rimarrà inizialmente stabile, ma le piogge arriveranno domenica sulla Sicilia e sulle zone tirreniche, lasciando invece al riparo i settori adriatici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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