È deceduto a 73 anni a Roma il cantautore e attore David Riondino, che da alcuni anni lottava contro una grave malattia. La sua morte è stata confermata dalla famiglia. Riondino è noto per il suo stile che univa rigore e sregolatezza, e per il suo coinvolgimento in diversi progetti artistici. La notizia ha suscitato reazioni nel mondo dello spettacolo.

È morto a 73 anni David Riondino nella sua abitazione a Roma. Il cantautore e attore combatteva contro una grave malattia da alcuni anni. Era nato a Firenze il 10 giugno 1952. Tra i suoi brani celebri Maracaibo, cantata da Lu Colombo nel 1981. Ma suoi sono album e spettacoli che mixano satira, tradizione popolare e poesia. Ha collaborato con artisti come Dario Vergassola, Paolo Rossi Sabina Guzzanti e Stefano Bollani. Ha lavorato in radio, per la televisione e al cinema. I funerali si terranno martedì 31 alle 11, presso la Chiesa degli artisti a Roma. Nato a Firenze nel 1952, figlio di un maestro elementare, prima di diventare un artista. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - David Riondino, rigore e sregolatezza: il mix insolito di mister "Maracaibo"

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