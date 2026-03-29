Addio a David Riondino morto l’autore di Maracaibo

È morto all’età di 73 anni l’autore di Maracaibo, figura nota nel panorama artistico. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore, senza precedenti annunci ufficiali. Riondino, che aveva costruito una carriera nell’ambito culturale, si è spento lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo e della musica. La scomparsa è stata confermata da fonti vicine alla famiglia e agli amici.

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: David Riondino se n’è andato a 73 anni, lasciando dietro di sé non solo una carriera, ma un modo di essere artista che oggi sembra quasi impossibile da replicare. Non era una star “tradizionale”, di quelle costruite a tavolino, Riondino era qualcosa di diverso: un artista gentile, ironico, mai sopra le righe ma sempre capace di farsi notare. Nel 1975 la sua Maracaibo, scritta con Lu Colombo, era diventata in breve la colonna sonora dell’estate e successivamente uno dei brani più famosi di sempre. in aggiornamento. ... 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Addio a David Riondino, morto l’autore di Maracaibo Articoli correlati Leggi anche: È morto David Riondino, aveva 73 anni. Da “Maracaibo” al teatro, addio a un artista libero È morto David Riondino, l’autore toscano aveva 73 anniL'attore e musicista toscano, attivo dagli anni Settanta, aveva firmato brani famosi come "Maracaibo", pubblicato album e aveva inoltre lavorato in... Aggiornamenti e notizie su David Riondino Temi più discussi: Slitta l'addio dell'Italia al carbone, le centrali restano in vita fino al 2038; Roberto Alessi lascia Novella 2000 dopo 14 anni; Michelle Hunziker e Giulio Berruti, le foto che confermano la relazione. David Riondino tra impegno e tv, addio al cantautore amato dalla sinistraÈ morto a 73 anni David Riondino. Lo si apprende da fonti vicine al cantautore e attore nato a Firenze il 10 giugno 1952. I funerali si terranno martedì 31 alle 11, presso la Chiesa degli artisti a ... iltempo.it Addio a David RiondinoIl cantautore aveva 73 anni. Aprì i concerti di De Andrè e PFM. Sua la celebre Maracaibo. rockol.it Addio a David Riondino: l'attore e cantautore fiorentino si è spento a 73 anni, domenica 29 marzo, nella sua casa romana. - facebook.com facebook