È morto David Riondino a 73 anni il cantante che scrisse la hit Maracaibo

È deceduto a 73 anni a Roma il cantante, autore, attore e regista che aveva scritto la canzone “Maracaibo”. La sua morte è avvenuta nella sua abitazione. I funerali sono programmati per martedì 31 marzo nella Chiesa degli Artisti della capitale.

È morto David Riondino a 73 anni nella sua casa romana. Autore, attore e regista, firmò “Maracaibo”. I funerali martedì 31 marzo nella Chiesa degli Artisti di Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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