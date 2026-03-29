È deceduto a 73 anni il cantautore, attore, regista e scrittore nato a Firenze nel 1952. La notizia della sua morte è stata annunciata nelle ultime ore. Riondino è noto anche per essere l’autore della canzone Maracaibo. La sua scomparsa ha suscitato reazioni nel mondo dello spettacolo e della cultura.

Cantante, scrittore, drammaturgo, attore e regista, è stato il volto della controcultura e della satira. Ma capace di scrivere successi commerciali come "Maracaibo", sì proprio quella canzone da trenino di Capodanno È morto all'età di 73 anni il cantautore, attore, regista, scrittore David Riondino. Era nato a Firenze nel 1952 e lottava da qualche anno contro una grave malattia. A darne l'annuncio su Facebook è l'amica Chiara Rapaccini, artista, illustratrice e designer. I funerali saranno celebrati martedì alle 11 a Roma, nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo. Cantante, scrittore, drammaturgo, attore, regista, negli anni '80 Riondino ha collaborato come verseggiatore satirico con varie riviste di controcultura, tra cui Tango, Cuore. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - È morto David Riondino (e no, non era solo l'autore di Maracaibo)

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Tutto quello che riguarda David Riondino

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