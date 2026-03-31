Nelle vicinanze di una scuola è stata realizzata una piccola centrale idroelettrica. Silvio Barsotti, ideatore del progetto, ci ha accolto per spiegare il funzionamento dell’impianto e il suo ruolo nella produzione di energia attraverso l’utilizzo dell’acqua. La visita ha permesso di osservare da vicino i dettagli tecnici e le componenti dell’impianto, situato in una zona vicina alla scuola.

Non lontano dalla nostra scuola è stata costruita una piccola centrale idroelettrica. Siamo stati ospitati dal suo ideatore, Silvio Barsotti, e lo abbiamo intervistato per capire come funziona. Quando ha costruito la centrale? "La centrale è entrata in funzione nel 2013, ma l’idea è nata circa venti anni fa. Ci sono voluti diversi anni per avere tutti i permessi e finalmente, nel 2012, sono iniziati i lavori" Dove si trova la centrale? "L’opera di presa si trova sul torrente Pescaglina in località La Belucca, ed è stata realizzata riutilizzando le vasche di un antico vivaio di trote" Quanta energia viene prodotta? "Oggi vengono prodotti... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dall’acqua alla luce con il progetto di Silvio Barsotti

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