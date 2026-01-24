Bonus bollette occhio alla soglia Isee | cosa cambia per luce gas acqua e rifiuti

Le normative sui bonus sociali per luce, gas, acqua e rifiuti sono state aggiornate. In particolare, la soglia Isee per l'accesso a queste agevolazioni è stata rivista, influenzando le condizioni di accesso per le famiglie in difficoltà economica. È importante conoscere i nuovi requisiti per usufruire degli sconti e pianificare correttamente le eventuali domande di agevolazione.

La modifica annunciata da Arera: dal 1° gennaio 2026 la soglia minima per ottenere automaticamente i bonus passa dagli attuali 9.530 euro a 9.796 euro, mentre resta invariata a 20.000 euro quella per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico Cambiano le regole per ottenere sconti sulle bollette della luce, del gas, dell'acqua e dei rifiuti. È stata aggiornata la soglia Isee per accedere ai bonus sociali elettrico, gas, idrico e rifiuti riconosciuti alle famiglie in disagio economico. Come specificato in un comunicato di Arera, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, dal 1° gennaio 2026 la soglia minima per ottenere automaticamente i bonus passa dagli attuali 9.🔗 Leggi su Today.it

