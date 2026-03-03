Lazzaro Dall’Acqua è stato riconfermato alla guida di Anteas Cesena Odv, l’associazione di volontariato costituita da pensionati della Cisl. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’organizzazione, che si occupa di attività di assistenza e impegno sociale nella zona di Cesena. La conferma arriva dopo il precedente mandato e riguarda la gestione dell’associazione per il prossimo periodo.

Lazzaro Dall’Acqua è stato riconfermato presidente di Anteas Cesena Odv, associazione di volontariato creata dai pensionati della Cisl. La nomina è avvenuta nel corso dell’assemblea annuale del sodalizio. "Anteas Cesena opera su tutta la vallata del Savio e nel distretto del Rubicone – spiega il presidente Dall’Acqua – Negli ultimi anni ha ampliato la sua offerta di servizi, oltre agli ambulatori sociali e al trasporto sociale, che sono stati estesi ad altri territori come Calisese e San Piero in Bagno, abbiamo deciso di offrire ai pensionati anche corsi di teatro, della memoria, di informatica e danza dolce e partiremo a breve anche con un corso di ceramica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lazzaro Dall’Acqua confermato alla presidenza di Anteas Cesena

Leggi anche: Giovanni Acampora confermato alla presidenza di Assonautica Italiana

Ordine dei commercialisti di Palermo, Nicolò La Barbera confermato alla presidenzaNicolò La Barbera è stato confermato alla presidenza dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Palermo.

Altri aggiornamenti su Lazzaro Dall’Acqua confermato alla...

Discussioni sull' argomento Anteas Cesena, Lazzaro Dall’Acqua confermato come presidente -; Lazzaro Dall’Acqua confermato alla presidenza di Anteas Cesena; Macabro ritrovamento a San Lazzaro di Savena, scoperta tibia di donna sul greto di un torrente; Giallo a San Lazzaro (Bologna), trovata una tibia umana nel greto del torrente Idice: È l'osso di una donna.

Anteas Cesena, Lazzaro Dall’Acqua confermato come presidenteAnteas Cesena, associazione di volontariato creata dai pensionati della Cisl, sabato scorso 28 febbraio, in occasione dell’assemblea annuale ha riconfermato Lazzaro Dall’Acqua nel ruolo di presidente. corrierecesenate.it

Cinzia Pedrini, presidente regionale dell'associazione: "Lazzaro è stata una scelta di continuità e di responsabilità" - facebook.com facebook