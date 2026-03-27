Dall' alba dell' Addolorata alla luce pasquale | il cammino di Mesagne nella Settimana Santa

La parrocchia di Santa Maria in Betlem a Mesagne si appresta a vivere la Settimana Santa 2026, con un percorso che coinvolge la comunità locale. L’evento si svolge dall’alba dell’Addolorata fino alla luce pasquale, includendo processioni e rituali religiosi programmati nel rispetto delle tradizioni. La partecipazione dei fedeli e le iniziative religiose sono al centro delle attività previste in questo periodo.

MESAGNE - La parrocchia di Santa Maria in Betlem si prepara a vivere la Settimana Santa 2026 con un percorso che unisce fede, tradizione e partecipazione comunitaria. Sarà una settimana dal forte valore religioso, e l’intera comunità è invitata a prenderne parte, riscoprendo insieme il cuore della Pasqua. Il cammino si aprirà giovedì 2 aprile con la celebrazione della Cena del Signore: alle 18.30 con il Santo Rosario, seguito alle 19.00 dalla Santa Messa e alle 22.30 dall'Adorazione Eucaristica Comunitaria. Il Venerdì Santo, 3 aprile, sarà caratterizzato da un intenso programma di preghiera e riflessione: si inizierà alle 8.00 con l'Ufficio delle Letture, seguito alle 8. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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