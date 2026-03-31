dalla rete alla strada il cybercrime diventa sistema

Negli ultimi anni, il cybercrime ha mostrato una crescita significativa, diventando un sistema più organizzato e collegato alla criminalità tradizionale. Le attività illecite online si sono evolute da semplici attacchi a operazioni più complesse e integrate. Questa trasformazione evidenzia come le reti digitali siano diventate un elemento centrale in un quadro criminale in continua espansione.

Il cybercrime è sempre più industrializzato e integrato con la criminalità tradizionale. Il salto di qualità non è più solo quantitativo, ma strutturale. Il Rapporto Clusit 2026 fotografa un ecosistema cyber che ha smesso da tempo di essere artigianale o frammentato: oggi il cybercrime funziona come un’industria globale, organizzata, scalabile e sempre più intrecciata con le economie illegali tradizionali. I numeri raccontano questa trasformazione. Nel 2025 gli incidenti cyber noti a livello globale hanno raggiunto quota 5.265, con un aumento del 48,7% rispetto all’anno precedente, il più alto mai registrato. Ma è soprattutto la qualità... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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