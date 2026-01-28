Cybercrime Iptv operazione Switch Off smantella rete internazionale di pirateria

Dopo mesi di indagini, le autorità italiane e internazionali hanno smantellato una vasta rete di pirateria audiovisiva legata al cybercrime. L’operazione, chiamata “Switch Off”, ha portato alla chiusura di una rete criminale che distribuiva illegalmente contenuti online. L’indagine è partita dalla Procura di Catania ed è stata coordinata da Eurojust, coinvolgendo anche Europol e Interpol. Decine di persone sono state identificate e alcune già arrestate in diversi Paesi europei.

Si è conclusa l'indagine internazionale denominata "Switch off" per il contrasto al cybercrime e alla pirateria audiovisiva, pianificata e condotta dalla Procura della Repubblica di Catania ed effettuata con il coordinamento di Eurojust con le autorità giudiziarie dei singoli Paesi coinvolti, con il coinvolgimento e la collaborazione di Europol ed Interpol. L'attività si è svolta con il coordinamento operativo del Servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica, nonché il supporto della rete @On (Operation network), finanziata dalla Commissione europea e guidata dalla Direzione investigativa antimafia.

